بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تداول 45 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تداول 45 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 45 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:44 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1051  شاحنة و50 سيارة.

ووصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا  
 

 شملت حركة الواردات 33500 طن بضائع، 402 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 649 شاحنة و17 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER علي متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا  والعبارة أمل، بينما تغادر السفينتين عمان وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وأمل، كما تم تداول 1900 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، اور وايلة  . 
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1475 راكب بموانيها.
 

 

txt

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

txt

ماس كهربائي بدفاية وراء حريق شقة في بولاق

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق