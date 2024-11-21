مشاهير العرب - بعد سلسلة تأجيلات.. موعد عرض فيلم «التاروت» بطولة رانيا يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد سلسلة تأجيلات.. موعد عرض فيلم «التاروت» بطولة رانيا يوسف - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - 66 شهيدا و100 جريح بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - 66 شهيدا و100 جريح بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي - أخبار كلمتك

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بطب عين شمس - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بطب عين شمس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر - أخبار كلمتك

مياه شبام تعود إلى أسواق شبوة بحلتها الجديدة - أخبار كلمتك

مياه شبام تعود إلى أسواق شبوة بحلتها الجديدة - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

بشرى سارة لأهالي مدينة تعز - أخبار كلمتك

بشرى سارة لأهالي مدينة تعز - أخبار كلمتك

قتلى وجرحى بكمين استهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

قتلى وجرحى بكمين استهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:05 صباحاً -  نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من بعض الشوارع الرئيسية بالحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

2896d532b5.jpg
68f73bf694.jpg
281cdbce01.jpg

وشملت الحملة شوارع العشرين، والثلاثين، والأربعين، والملكة، حيث تم إزالة التعديات والمصاطب التي تعرقل حركة المرور وتشوه المظهر الحضري للحي. أسفرت الحملة عن مصادرة 503 قطع من الإشغالات المتنوعة، والتي تم إيداعها بمخزن الحي.

ce12872e4f.jpg
616206b51e.jpg

جهود متواصلة لتحسين المظهر الحضري

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الجيزة لتحسين المظهر الحضري للشوارع، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين. وقد أشرف على تنفيذ الحملة الدكتور محمود فؤاد والعديد من الإدارات المعنية بالحي.

وكان قد قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة مساء أمس لعدد من شوارع المحافظة، شملت شارعي الملك فيصل والعريش، وهدفت الجولة إلى التأكد من الحالة العامة للشوارع، والوقوف على مدى الالتزام بإزالة الإشغالات والمحافظة على النظافة العامة.

محافظ الجيزة يشدد على النظافة وإزالة الإشغالات

ed2910afdf.jpg
d4ec006fec.jpg

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتطبيق القانون على المخالفين، موجهًا رؤساء الأحياء المعنية بسرعة إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة، والعمل على توفير سلة المهملات بشكل دوري، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة مدينتهم.

واستمع محافظ الجيزة خلال الجولة إلى شكاوى المواطنين، ووعد بحلها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق