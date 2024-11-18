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بوفيه مفتوح ورعاية صحية، أبرز مزايا حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

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بوفيه مفتوح ورعاية صحية، أبرز مزايا حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

بوفيه مفتوح ورعاية صحية، أبرز مزايا حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:38 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي: 

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على «طلب حج جمعيات إنترنت».

- تظهر قائمة بالشروط والأحكام التي يقر بها المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446 هـ / 2025، والتعليمات المطلوبة.

- يجب على المتقدم الاطلاع عليها جيدا والإقرار بصحة البيانات المُدرجة باستمارة طلب الحج، وبها مستويات الحج الثلاثة الأول وهو 5 نجوم والثاني أ والثالث ب.

- ثم الضغط على التالي، ويختار مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها والإدارة والجمعية ومستوى الرحلة

_ ثم الضغط على كلمة «التالي».

- ثم الضغط على التالي وتسجيل البيانات المطلوبة، (الرقم القومي، واختبار التحقق)

_ الضغط على كلمة التالي ليبدأ بعد ذلك تدوين باقي البيانات المطلوبة.

مزايا حج الجمعيات الأهلية 2025

وعن مزايا حج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن العديد من المزايا أبرزها  :

- لا يهدف للربح: أفضل التعاقدات بأفضل الأسعار وأقل من أي برنامج سياحي مماثل.

فنادق مصنفة: الفنادق بكل المستويات تكون في المنطقة المركزية للحرم ومصنفة.

إشراف: مشرفين على دراية بكافة تفاصيل رحلة الحج ويتلقى التدريب لسنوات.

اهتمام: بعهثة المؤسسة القومية لتيسير الحج 24 ساعة في خدمة حجاج الجمعيات.

بوفيه مفتوح: بفنادق مكة والمدينة لكحل المستويات ووجبات جافة وساخنة بعرفات ومنى.

برامج متنوعة: تتناسب كافة المستويات مستوى أول خمس نجوم ومستوى اقتصادي أ وب.

رعاية طبية: مقرات البعثة الطبية داخل فنادق حج الجمعيات لتوفير أعلى درجات الرعاية.

إشراف ديني: نخبة من الدعاة وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والواعظات لتوعية الحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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