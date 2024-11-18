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بعد موافقة «المركزي المصري».. موعد تفعيل خدمة استقبال الأموال الخارجية عبرانستاباي - أخبار كلمتك

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بعد موافقة «المركزي المصري».. موعد تفعيل خدمة استقبال الأموال الخارجية عبرانستاباي - أخبار كلمتك

بعد موافقة «المركزي المصري».. موعد تفعيل خدمة استقبال الأموال الخارجية عبرانستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:59 مساءً - في بادرة جديدة من شأنها تعدد آليات تحويل الأموال من وإلى خارج مصر، وافق البنك المركزي المصري رسميًا للبنوك استقبال التحويلات من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك من كل دول العالم.

ووفقاً لتصريحات أحد المسئولين بالبنك المركزي المصري، فإن استقبال التحويلات من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي"سيكون متاحاً في غضون شهرين كحد أقصى، كما سيتم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للتجار عبر إنستا باي في عام 2025.

تأتي هذه الخطوة للتسهيل على العملاء خارج مصر من تحويل أموالهم بسهولة من مصارفهم إلى حسابهم البنكي أو محافظهم الإلكترونية عبر "إنستاباي" مقابل رسم سيتم تحديده في وقت لاحق من قبل البنوك.

جدير بالذكر أن تطبيق "إنستاباي" يعد من التطبيقات التي تقدم خدمة تحويل الأموال بالمجان، الأمر الذي جعل هذا التطبيق يلقى انتشاراً ورواجاً واسعين في مصر خلال الفترة الأخيرة، لإتاحته للمواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية داخل مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً فيما بينها، فضلاً عن سداد المدفوعات الإلكترونية.

و صرح إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري بأن هذه الإتاحة ستؤدي إلى عقد شراكات مع بنوك مركزية خليجية لإتاحة الخدمة.

كما أعلن أن من بين هذه البنوك التي تم التعاقد معها لإتاحة هذه الخدمة هو مصرف الراجحي السعودي.

مضيفاً أن خدمة استقبال التحويلات بالجنيه المصري عبر "إنستاباي" متاحة على مستوى العالم، وفقا للتعاقدات المبرمة مع المراسلين البنكيين في الخارج.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيدات مصرفية مصرية بأن البنية التكنولوجية القوية لتطبيق "إنستاباي" ستتيح استقبال التحويلات من جميع دول العالم.

وتقدر قيمة معاملات "إنستاباي" بـ 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، فيما أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق "إنستاباي"، عن إتاحة استقبال الحوالات الخارجية عبر التطبيق الذي يشرف عليه البنك المركزي المصري، وذلك قبل نهاية 2024.

وتعد هذه الخطوة في سياق الاصلاحات والتدابير الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وتزامناً مع تفعيل مبادرة الشمول المالي التي تتيح تسهيلات في المعاملات البنكية وتعمل على التشجيع ونشر المعاملات المالية من خلال البنوك.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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