وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - قال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- قد أثلج صدور جميع أهل القرآن عندما كشف عن استجابة د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بسرعة تخصيص مقر للنقابة بمحافظة القاهرة على وجه السرعة.



وأكد الشيخ حشاد أنه قد تم معاينة مقر النقابة الجديد بالفعل وسيتم تسليمه للنقابة قريبا باذن الله.

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر يليق بالقرآن وأهله



وكان الشيخ حشاد قد أعرب عن بالغ سعادته متحدثا بنعمة الله على جميع أعضاء النقابة بقوله: نحمد الله تعالى أن من علينا باستجابة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الفورية، التى أثلجت صدور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية الذين يزيدون فى عددهم على العشرة آلاف عضوا، مما جعل مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد (نقيب القراء) والشيخ محمود الخشت (نائب النقيب) والشيخ صديق المنشاوى (الأمين العام) والشيخ عبد الباسط عمارة (أمين الصندوق) وبقية الأعضاء أن يتقدمون بعظيم الشكر والامتنان إلى معالى أ.د. أسامة الأزهرى على اهتمامه البالغ وعنايته بالقرآن وأهله وذلك حسب توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله).



كانت الجلسة التى ترأسها الشيخ محمد حشاد نقيب القراء قد شددت على أهمية حضور المختبر بالزى الأزهرى (إجباريا) ولن يسمح لأى مختبر الحصول على كارنيه عضوية النقابة إلا بارتداء الزى الأزهرى (كاملا)، ولن يلتفت إلى من يأتي بالزى العادى، وقد تم تحديد موعد الاختبارات من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحا ولن يلتفت لمن سيأتى بعد الموعد المحدد.

وقال الشيخ محمود الخشت نائب النقيب: إن مجلس إدارة النقابة قد فوض حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة بمتابعة وحضور الجلسات التى يحددها القضاء المصرى ضد القراء المخالفين فى تلاواتهم..

وقال الشيخ محمد عبد الموجود: كما اقترح المجلس حضور أحد أعضاء لجنة القيم بالنقابة لحضور تلك الجلسات، لضمان الحفاظ على قدسية القرآن الكريم ومواجهة أمثال هؤلاء الذين لا يلتزمون بأحكام القراءة ولا القواعد التجويدية.

تأمين صحى لجميع أعضاء نقابة القراء



من جانبه أعرب الشيخ محمد ناصف سلطان عن سعادته البالغة، بما تم تفعيله وعمل تأمين صحى لجميع أعضاء النقابة.. وعن مثول العديد من القراء للتحقيق معهم لوقعوهم وتماديهم فى الأخطاء فى تلاواتهم للقرآن أمام لجنة القيم بالنقابة يقول الشيخ صديق المنشاوى (أمين عام النقابة): إن النقابة لا تتربص بأحد، بل تقومهم من أجل أن يقرأوا القرآن بطريقة صحيحة، وأنه لا توجد أدنى مجاملة فى القرآن الكريم، ومن يلتزم فله منا التحية وهو فوق العين والرأس.

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