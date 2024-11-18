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بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة - أخبار كلمتك

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بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة - أخبار كلمتك

بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - علق النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام داليا فؤاد بحيازة مواد مخدرة بوصفها إعلامية.

أكد نقيب الإعلاميين، في بيان رسمي، أن ما ورد بالخبر من اقتران اسمها بوصفها إعلامية «لا صحة له» حيث إن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.

الإجراءات القانونية

وأشار سعدة إلى أن النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد «قناة القاهرة والناس» التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89) واللتين جرمتا ما قامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلي السجن للمثل القانوني وتغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

وتؤكد نقابة الإعلاميين أنه وفقاً لنص القانون في تعريف الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة، ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ملتزماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحل صفة إعلامي ويعرض نفسه للمسئولية القانونية والجنائية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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