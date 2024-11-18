إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ارتقاءً بأحوالهم المادية.. «الأزهري» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتقاءً بأحوالهم المادية.. «الأزهري» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة - أخبار كلمتك

ارتقاءً بأحوالهم المادية.. «الأزهري» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيادة في عقود خطباء المكافأة الملحقين على بند 3/4 وعددهم 527 متعاقدا، والإداريين الملحقين على البند ذاته وعددهم 232 متعاقدا، والمتعاقدين والملحقين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، والمتعاقدين على بند 3/1.

تأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للعناية بمنسوبيها والارتقاء بأحوالهم المادية، وذلك سعيا منها إلى إنفاذ التكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء، وحرصا منها على اقتراب منسوبيها من الوصول تدريجيا إلى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة، علاوة على تقرير حق الفئات المذكورة أعلاه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة أسوة بالموظفين العاملين لدى الوزارة.

جدير بالذكر أن ما سبق هو باكورة جهود الوزارة في الارتقاء بأحوال منسوبيها بتمويل ذاتي، وسوف يأتي بعدها جهود أخرى تباعا، لا سيما الاهتمام بخطباء المكافأة غير المتعاقدين مع الوزارة.

ويجرى حاليا إعداد دراسات من جانب الجهات المعنية داخل الوزارة للوقوف على التحسينات اللازمة في إطار حرص الوزارة الشديد على العناية بكل الأئمة والخطباء الذين تعتمد عليهم الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بالمحاور الأربعة.

اقرأ أيضاً
وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس

وزير الأوقاف يهنِّئ أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة

موهبة متميزة في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني.. وزير الأوقاف يدعم الطفلة «هاجر المعصراوي»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

«التعليم» تحدد ضوابط الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق