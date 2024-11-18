«اتصالات النواب» تدعو وزيرة التنمية المحلية لاجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة في تطبيق منظومه التحول الرقمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم التواصل مع الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحليه، والتي أوضحت تقديرها للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وكشفت عن جهودها في الانتهاء من كافة التراخيص لمشروعات النفع العام، وأنها على رأس أولويات الوزارة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بأن الوزيره النشيطه منال عوض، تقوم بجهود جبارة ملموسة ومقدرة، في جميع عمل الوزارة وأنها حققت طفرة كبيرة في عمل الوزارة خلال فترة وجيزة خاصة في ملفات التصالح والاشتراطات البنائية.

وتابع بدوي، أن هناك دور بارز ظاهر للجميع وهو إصرار الوزيرة على تواصل المحافظين مع المواطنين والالتحام بينهم في الشارع وحل المشكلات ودورها في اقتحام الصعاب والوصول إلى حلول جذرية.

وقدم بدوي الدعوة للدكتورة منال عوض لحضور اجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة الناجحة في تطبيق منظومه التحول الرقمي، للتسهيل على المواطنين وتنفيذ استراتيجية القيادة السياسية في تقديم الخدمات للمواطنين بكرامه وإنجاز.

وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحليه، نموذج مشرف للمرأة المصرية، وتقوم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

من جهته أكد النائب محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة بأنه تم التواصل من قبل وزارة التنمية المحليه، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التي أكدت على توجيهات وزيرة التنميه المحلية الدكتورة منال عوض بالانتهاء الفوري من مشروعات النفع العام بالمحافظة، للتسهيل على مواطني البحيرة خاصة بمكاتب بريد بقري خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكداً بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وهناك تكامل بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه لخدمه الوطن والمواطن.

من جهته أكد اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية علي تقدير وزارة التنمية المحلية لجهود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصرارها على إنجاز مشروعات النفع العام خاصة في البريد، موضحاً بأن هناك توجيهات صارمة من وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من مشروعات النفع العام أيا كانت، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصريه في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.