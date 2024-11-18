إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«اتصالات النواب» تدعو وزيرة التنمية المحلية لاجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة في تطبيق منظومه التحول الرقمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«اتصالات النواب» تدعو وزيرة التنمية المحلية لاجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة في تطبيق منظومه التحول الرقمي - أخبار كلمتك

«اتصالات النواب» تدعو وزيرة التنمية المحلية لاجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة في تطبيق منظومه التحول الرقمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم التواصل مع الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحليه، والتي أوضحت تقديرها للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وكشفت عن جهودها في الانتهاء من كافة التراخيص لمشروعات النفع العام، وأنها على رأس أولويات الوزارة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بأن الوزيره النشيطه منال عوض، تقوم بجهود جبارة ملموسة ومقدرة، في جميع عمل الوزارة وأنها حققت طفرة كبيرة في عمل الوزارة خلال فترة وجيزة خاصة في ملفات التصالح والاشتراطات البنائية.

وتابع بدوي، أن هناك دور بارز ظاهر للجميع وهو إصرار الوزيرة على تواصل المحافظين مع المواطنين والالتحام بينهم في الشارع وحل المشكلات ودورها في اقتحام الصعاب والوصول إلى حلول جذرية.

وقدم بدوي الدعوة للدكتورة منال عوض لحضور اجتماعات اللجنة لاستعراض جهود الوزارة الناجحة في تطبيق منظومه التحول الرقمي، للتسهيل على المواطنين وتنفيذ استراتيجية القيادة السياسية في تقديم الخدمات للمواطنين بكرامه وإنجاز.

وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحليه، نموذج مشرف للمرأة المصرية، وتقوم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

من جهته أكد النائب محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة بأنه تم التواصل من قبل وزارة التنمية المحليه، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التي أكدت على توجيهات وزيرة التنميه المحلية الدكتورة منال عوض بالانتهاء الفوري من مشروعات النفع العام بالمحافظة، للتسهيل على مواطني البحيرة خاصة بمكاتب بريد بقري خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكداً بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وهناك تكامل بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه لخدمه الوطن والمواطن.

من جهته أكد اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية علي تقدير وزارة التنمية المحلية لجهود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصرارها على إنجاز مشروعات النفع العام خاصة في البريد، موضحاً بأن هناك توجيهات صارمة من وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من مشروعات النفع العام أيا كانت، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصريه في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق