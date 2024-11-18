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مصر للطيران تطلق حملة دعائية لأسطول استضافة الجمعية العمومية 56 لـ «AFRAA - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تطلق حملة دعائية لأسطول استضافة الجمعية العمومية 56 لـ «AFRAA - أخبار كلمتك

مصر للطيران تطلق حملة دعائية لأسطول استضافة الجمعية العمومية 56 لـ «AFRAA - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - أطلقت مصر للطيران حملة دعائية بالتزامن مع استضافة الشركة الجمعية العمومية 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA والمقرر والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

حيث قامت بوضع شعار الحدث على غطاء الرأس داخل الطائرات «head rest» بالإضافة إلى وضع بانرات دعائية في صالتي الوصول والسفر بمطار القاهرة للتنويه باستضافة مصر لهذا الحدث الهام.

أسطول استضافة الجمعية العمومية 56 لـ «AFRAA
أسطول استضافة الجمعية العمومية 56 لـ «AFRAA

كما قامت الشركة بتجهيز فرق عمل لاستقبال وتوديع الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول والسفر فضلا عن تخصيص كاونتر بصالة السفر لإنهاء إجراءات السفر وهو ما يعكس اهتمام الشركة والتزامها بدعم وتنمية صناعة الطيران على المستوي الإقليمي والدولي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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