السيسي: "حياة كريمة" يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر بالمناطق الريفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:05 مساءً - ألقى الرئيس السيسي الضوء على الجهود الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية ومن بينها مشروع "حياة كريمة" العملاق الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر فى المناطق الريفية وهم حوالى "60" مليون مصري.

حيث يتم تطوير جميع مناحي حياتهم بداية بالبنية التحتية ووصولًا لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر"

وانطلقت اليوم فعاليات قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين التى تنطلق اليوم وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا.

وأكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

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