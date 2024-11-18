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وزير العمل يُقرر إيقاف موظف عن العمل بسبب تعامله مع مواطن بشكل غير لائق - أخبار كلمتك

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وزير العمل يُقرر إيقاف موظف عن العمل بسبب تعامله مع مواطن بشكل غير لائق - أخبار كلمتك

وزير العمل يُقرر إيقاف موظف عن العمل بسبب تعامله مع مواطن بشكل غير لائق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - انتصر وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، للمواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.

الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل

واستقبل الوزير جبران، المواطن، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات.

وأكد له وزير العمل أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هي إحترام المواطن، والحفاظ على حقوقه،وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين  .

 

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وقرر الوزير إيقاف الموظف المسئولعن العمل، وتحويله إلى التحقيق، وأكد الوزير أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل، تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وأوضح أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

من جانبه وجه المواطن الطاهر،الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه، و"جبر خاطره"، وأنه يشعر الآن بكرامته، واحترام الحكومة لحقوقه، والتعامل بشكل كريم..

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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