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موعد فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

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موعد فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

موعد فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - فتح، صباح اليوم، باب تلقى الطعون ضد المرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس وفق  الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، لتلقى الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ومن المقرر ان يتم فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات غدا الثلاثاء،  علي ان يتم اعلان الكشوف النهائية الاربعاء. 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم 14 نوفمبر الجارى، وتم إعلان الكشوف المبدئية أمس الأحد، 17 نوفمبر ٢٠٢٤

لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية

وكان رئيس جامعة عين شمس قد كلف قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير إنتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب، وتلقي طلبات الطعون اليوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر  كما سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

على ان تكون جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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