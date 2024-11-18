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الأعلى للإعلام يطلق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات - أخبار كلمتك

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الأعلى للإعلام يطلق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطلق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الثلاثاء المقبل، ندوة موسعة حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، بحضور أساتذة الجامعات والمتخصصين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين.

يتم خلال الندوة إطلاق «مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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