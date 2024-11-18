شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مع فتح باب الحجز، يبحث العديد من المواطنين، عن أماكن تواجد مكاتب البريد، لشراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بجميع المحافظات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين ذوي الهمم، بداية من اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر، ولمدة أسبوع، حتى يوم الأثنين المقبل 25 نوفمبر.

كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتم فتح باب الحجز للمواطنين الآخرين واستكمال الحجز لذوي الهمم، من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويستمر شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي في القاهرة

- مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس مبني مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد.

- مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة.

- مكتب بريد مدينة نصر: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة - مدينة نصر.

- مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

- مكتب بريد في شارع امتداد رمسيس بجوار مطابع البريد ومقابل نادي السكة الحديد بمدينة نصر.

- مكتب بريد أرض السبيل: شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.

- مكتب بريد العطار: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

- مكتب بريد الظاهر: 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

- مكتب بريد باب الشعرية: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

- مكتب بريد مجمع التحرير: داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد.

- مكتب بريد قصر العيني: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

- مكتب بريد عين شمس: 5 شارع كامل مهدي من شارع قمر أحمد عصمت عين شمس.

- مكتب بريد الزمالك: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

- المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي: 151 شارع عبد الحق السنباطي، العتبة.

- مكتب بريد محمد فريد: 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

- مكتب بريد العتبة: 1 ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة.

عناوين مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي في الجيزة

- مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

- مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

- مكتب بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد.

- مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس.

- مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

- مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس.

- مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

- مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

- مكتب بريد شارع بين السرايات.

- مكتب بريد جامعة القاهرة.

- مكتب بريد بولاق الدكرور.

- مكتب بريد محطة سكك حديد.

- مكتب بريد الدقي.

- مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

- مكتب بريد الأورمان.

- مكتب بريد الطالبية.

التعرف على أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط

وتيسيرًا على المواطنين، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال الضغط هـــنـــــــــــــــا.