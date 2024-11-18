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جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بحوار مجتمعي لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية بمصر - أخبار كلمتك

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جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بحوار مجتمعي لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية بمصر - أخبار كلمتك

جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بحوار مجتمعي لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال رئيس مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعي في صورته المثلى، متمثلا في نواب الشعب.

وأوضح المستشار حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشاركة بعض النشطاء السياسيين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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