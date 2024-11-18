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خطة عمل بين مصر والبرازيل لتحديد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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خطة عمل بين مصر والبرازيل لتحديد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

خطة عمل بين مصر والبرازيل لتحديد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:02 مساءً -  قررت مصر والبرازيل وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية، وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.

ووقع الرئيس السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين حيث قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية.

والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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