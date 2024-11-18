رئيس مؤتمر المناخ: السنوات الـ5 المقبلة حاسمة لتحديد مصير هدف حصر الاحتباس الحراري بـ1.5 درجة مئوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:02 مساءً - أطلق مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف COP29، تحذيرًا عاجلًا خلال الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى لعام 2024 حول طموح ما قبل عام 2030، مؤكدًا أهمية السنوات الخمس المقبلة في تحديد مصير هدف حصر الاحتباس الحراري بـ1.5 درجة مئوية.

وشدد باباييف على ضرورة تحويل المناقشات النظرية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، داعيًا جميع الأطراف إلى اغتنام فرصة مؤتمر الأطراف COP29 لتحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد.

وقال باباييف في كلمته: "السنوات الخمس المقبلة هي الأهم، فهي ستحدد ما إذا كنا سنتمكن من الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. نحن بحاجة إلى نتائج ملموسة من هذا المؤتمر، وهذا الاجتماع يمثل فرصة ذهبية لتشكيل هذه النتائج معًا."

تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، حيث تتسارع وتيرة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد حياة الملايين حول العالم.

ويشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو حراكًا مناخيًا واسعًا، حيث تتجمع قادة العالم والنشطاء البيئيون وخبراء المناخ لمناقشة سبل مواجهة التحديات المناخية الملحة.

ويمثل مؤتمر COP29 منصة فريدة من نوعها حيث يتم الاستماع إلى جميع الأصوات والآراء، مما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة لمواجهة تغير المناخ، وتؤكد هذه المشاركة الواسعة على أهمية التعاون الدولي والتضامن العالمي في مواجهة هذا التحدي المشترك.

تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop29

وفي ظل هذا الحراك الدولي، قام نشطاء بيئيون من مختلف أنحاء العالم بتنظيم تظاهرات سلمية للتعبير عن قلقهم إزاء التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة.

وطالب المتظاهرون قادة العالم باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استخدام الوقود الأحفوري والالتزام بتعهداتهم السابقة للحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة.

وتتزايد الدعوات خلال المؤتمر إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ. كما يشدد المشاركون على أهمية وضع سياسات مناخية طموحة وفعالة لضمان حماية كوكبنا للأجيال القادمة.

أهمية مؤتمر COP29

ويعتبر مؤتمر COP29 محطة فارقة في مسيرة مكافحة تغير المناخ، حيث يتيح الفرصة للدول والأطراف المعنية بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ ووضع خطط طموحة جديدة للحد من الاحتباس الحراري.

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