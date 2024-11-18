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طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

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طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - شهادة ادخار البنك الأهلي.. يتساءل بعض المواطنين عن حساب العائد على شهادة ادخار البنك الأهلي في حال ادخارهم مبلغ 200 ألف جنيه، ويمكن للعملاء اختيار نوع الشهادة التي تناسبهم بناء على المدة ونسبة العائد، حيث توفر كل شهادة عوائد مختلفة بناء على نسبة الفائدة ومدى تلقي العوائد بشكل شهري أو سنوي.

في ظل طرح البنك الأهلي لـ شهادة الادخار من أجل المنافسة يبحث العميل عن أفضل طريق لاستثمار أمواله، ففي حالة الاستثمار في شهادة الادخار الأولى وهي الشهادة ذات العائد الثابت الـ21.5% وتصل مدة الاستثمار فيها 3 سنوات، وفي حالة استثمار مبلغ بقيمة 200 ألف جنيه يصبح إجمالي العائد على مدار 3 سنوات 129 ألف جنيه.

شهادات ادخار البنك الأهلى

حساب العائد على مبلغ 200 ألف جنيه

-يتم حساب قيمة العائد من خلال ضرب قيمة المبلغ 200 ألف جنيه في عائد الشهادة الثابت 27%

-ثم قسمة الناتج على 100 لتصبح قيمة الناتج السنوي 45000 جنيه سنويا.

شهادة الادخار في البنك الأهلي 2024 البلاتينية

-تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

-تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهرى بأن لها عائدا ثابتًا طوال مدة الشهادة،

-يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

-يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

- يتم صرف العائد على الشهادة شهريا وتصل نسبته لـ 21.5%.

البنك الأهلى - شهادات الادخار

شهادة ادخار البنك الأهلي 2024

-يمتاز سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا

- يمكن للعميل الاستثمار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير طوال مدة اكتتاب الشهادة.

-يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

-يصل في السنة الأولى إلى 26%، وفى السنة الثانية 22%، وفى السنة الثالثة 18%.

أنواع الشهادات المختلفة المتاحة في البنك التفاصيل في التقرير التالي:

شهادة الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 21.5% لمدة 3 سنوات

- عند الاستثمار في هذه الشهادة، يتم حساب العائد السنوي عبر ضرب قيمة المبلغ المستثمر (200.000 جنيه) في نسبة العائد السنوية (21.5%) ثم قسمة الناتج على 100. بذلك يكون العائد السنوي 43.000 جنيه.

- إجمالي العائد على مدار فترة الثلاث سنوات يصبح 129.000 جنيه (43.000 × 3).

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 27% سنويا:

-هذه الشهادة توفر عائدا سنويا مرتفع

-يمكن حسابه بضرب المبلغ المستثمر (200.000 جنيه) في نسبة العائد السنوية (27%)

-ثم قسمة الناتج على 100

-العائد السنوي سيكون 54.000 جنيه.

- يتم صرف العائد بشكل سنوي.

الشهادة ذات العائد الشهري بنسبة 23.5%:

-في حال رغبة العميل بالحصول على عائد شهري

-يمكن حساب العائد الشهري بضرب المبلغ المستثمر (200.000 جنيه) في نسبة العائد السنوية (23.5%)

-ثم قسمة الناتج على 12 شهرا.

-العائد الشهري المحسوب يكون 3.916.67 جنيه شهريا.

الشهادات المتغيرة

- الشهادة البلاتينية المتغيرة لمدة 3 سنوات

الشهادة البلاتينية

- في السنة الأولى

-تصل نسبة العائد إلى 26%، مما يعني أن العائد السنوي سيكون 52.000 جنيه (200.000 × 26 ÷ 100).

- في السنة الثانية

- تنخفض النسبة إلى 22%، مما يعطي عائدًا سنويًا بقيمة 44.000 جنيه.

- في السنة الثالثة

-تصل النسبة إلى 18%، وبذلك يكون العائد السنوي 36.000 جنيه.

- عند جمع العوائد على مدار السنوات الثلاث

- يكون إجمالي العائد 132.000 جنيه (52.000 + 44.000 + 36.000).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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