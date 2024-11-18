أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - وقع الرئيس السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين حيث قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استنادًا إلى الاعتبارات التالية:

التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.

والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرف على تكلفة وشروط نقل ملكية عدادات الكهرباء بين المواطنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق