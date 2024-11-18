سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - أكد سفير روسيا لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، العلاقات الممتازة والوطيدة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، حيث عقدت 14 قمة بينهما، وهذه العلاقات تعطي زخما قويا للعلاقات الثنائية وترفيع التعاون المشترك.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي، الذي عقد، اليوم الاثنين، تحت عنوان "البريكس آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي.. عضوية مصرية ورئاسة روسية"، بمقر البيت الروسي.

وأعرب سفير روسيا لدى القاهرة، عن امتنانه لمصر في تعاملها مع بريكس ودعمها للرئاسة الروسية، مؤكدا ثقته أن التعاون مع الأصدقاء المصريين سوف يشهد المزيد من الزخم في جميع المجالات خاصة في إطار بريكس نحو إقامة عالم متعدد الأطراف.

وأوضح أن روسيا وضعت أولويات خلال إدارتها لتجمع بريكس، وتتمثل في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيرا إلى عقد أكثر من 200 فعالية في إطار الرئاسة الروسية لـ بريكس.

وقال إن 12 وفدا مصريا زار روسيا خلال عام 2024، فضلا عن مشاركات أخرى عبر الفيديو كونفراس، مؤكدا أن التعاون بين دول بريكس يهدف إلى التنسيق في المجال السياسي على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن التعاون بين دول بريكس يشمل مجالات أخرى مثل الاقتصاد والرياضة والزراعة والطب وغيرها، مضيفا أن بريكس تعد الآلية الأكثر نشطا في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وأفاد بأن روسيا تدعم دخول الدول النامية تجمع بريكس، لافتا إلى أن بلاده تحتل المرتبة الرابعة من حيث القدرة الشرائية، مؤكدا أن الاهتمام بالتعامل بالعملات الوطنية ليس بهدف إنهاء التعامل مع الدولار.

وقال إن 17% من المشتريات الروسية تتم بالدولار واليورو والباقي بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن عملة اليوان أصبحت أداة مقبولة عالميا.