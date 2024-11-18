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مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

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مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB   بشكل سيئ  ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من  العقاقير النفسية.  

استخدامات عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت

 ويستخدم العقار في التخدير كما يُستخدم مع مرضى النوم  القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم  مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له وأصبح غير مصرح  بتداوله من وقتها،نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما انه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية  .

نصائح صندوق مكافحة وعلاج الادمان للفتيات

ووجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات  أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها،أو التواجد  في أماكن مشبوهة،كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث أن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB  على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للزوبان ويسئ البعض استخدامه فى وضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما،ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم  اللون والطعم ويؤدى الى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا الى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ  العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة  لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق،  بالإضافة إلى  التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة  ومراكز الشباب  ، كما يوفر  الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مجانا وفى سرية تامة .

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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