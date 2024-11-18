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سفيرة أمريكا لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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سفيرة أمريكا لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

سفيرة أمريكا لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج، في وفاة شقيقته الكبرى السيدة سميحة الطيب.

وأعربت السفيرة الأمريكية، في برقيتها، عن خالص تعازيها ومواساتها لفضيلة الإمام الأكبر، قائلة: بقلوب مثقلة بالحزن، نتقدم لفضيلتكم بخالص التعازي في وفاة شقيقتكم، ونسأل الله أن يمنحكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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