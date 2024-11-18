«التعليم» تنتهي من وضع أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024.. أعلنت مديريات وإدارات التربية والتعليم، انتهائها من إعداد أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل، استعدادًا لعقد الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل

وأوضحت المديريات والإدارات التعليمية، أنه يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، بداية من الأسبوع المقبل.

تفاصيل امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل

وكشفت المديريات التعليمية عن تفاصيل امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل، وهي:

- أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال تلك الفترة.

- جزئيات امتحان شهر نوفمبر تشمل مقرر شهر نوفمبر فقط.

- لا يتم وضع أسئلة من مقرر أكتوبر أو سبتمبر الماضي.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- يقوم موجه المادة بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات نوفمبر.

- امتحان شهر نوفمبر يتضمن 3 نماذج أ، ب، ج في كل فصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب الدمج والمنازل والخدمات للصف الثاني الثانوي ورقيًا.

الفئات المستهدفة في امتحان شهر نوفمبر

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن الفئات المستهدفة التي يتم عقد لها امتحان شهر نوفمبر، هم طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويتم عقد اختبارات تقييميه لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من قبل المعلم داخل الفصل.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.

- تتولى مديريات وإدارات التربية والتعليم مهمة وضع جداول امتحان شهر نوفمبر.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت، ولطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».