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مصر تهنىء المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

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مصر تهنىء المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

مصر تهنىء المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - تقدمت وزارة الخارجية والهجرة، بخالص التهنئة إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال السفير تميم، خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نتطلع دومًا لتعزيز علاقات الأخوة وأواصر التعاون، والتي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ممتدة بين مصر والمغرب وعلاقات راسخة عبر عقود طويلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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