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مصر تهنئ سلطنة عُمان بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

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مصر تهنئ سلطنة عُمان بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

مصر تهنئ سلطنة عُمان بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - هنأت وزارة الخارجية والهجرة، سلطنة عُمان الشقيقة بذكرى اليوم الوطني العُماني، متمنية للقيادة والشعب العُماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نعتز بالروابط الأخوية التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، ونتطلع لمواصلة التعاون المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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