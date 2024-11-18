مصر تهنئ سلطنة عُمان بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - هنأت وزارة الخارجية والهجرة، سلطنة عُمان الشقيقة بذكرى اليوم الوطني العُماني، متمنية للقيادة والشعب العُماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار.
وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نعتز بالروابط الأخوية التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، ونتطلع لمواصلة التعاون المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها.
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