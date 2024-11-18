طلب إحاطة إلى «النواب» بسبب توقف العمل في مستشفى أورام الشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة، بسبب توقف العمل في مستشفى الأورام بالزقازيق، دون أسباب واضحة لمدة سنوات.

وقال النائب حاتم عبد العزيز، في طلب الإحاطة، إن هناك حاجة ماسة إلى الانتهاء من هذا الصرح الطبي الضخم، لما يقدمه من خدمات يفتقر إليها محافظة الشرقية، مؤكدا أن العمل توقف دون أسباب واضحة.

كما تقدم النائب حاتم عبد العزيز، بطلب إحاطة لوزير الصحة لمعرفة عدم تشغيل مستشفى الرمد، رغم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية، وكذلك الانتهاء من إمداده بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمة للمواطنين، مطالبا وزارة الصحة بالكشف عن أسباب عدم تشغيل المبنى حتى الآن.