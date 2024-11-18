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طلب إحاطة إلى «النواب» بسبب توقف العمل في مستشفى أورام الشرقية - أخبار كلمتك

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طلب إحاطة إلى «النواب» بسبب توقف العمل في مستشفى أورام الشرقية - أخبار كلمتك

طلب إحاطة إلى «النواب» بسبب توقف العمل في مستشفى أورام الشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة، بسبب توقف العمل في مستشفى الأورام بالزقازيق، دون أسباب واضحة لمدة سنوات.

وقال النائب حاتم عبد العزيز، في طلب الإحاطة، إن هناك حاجة ماسة إلى الانتهاء من هذا الصرح الطبي الضخم، لما يقدمه من خدمات يفتقر إليها محافظة الشرقية، مؤكدا أن العمل توقف دون أسباب واضحة.

كما تقدم النائب حاتم عبد العزيز، بطلب إحاطة لوزير الصحة لمعرفة عدم تشغيل مستشفى الرمد، رغم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية، وكذلك الانتهاء من إمداده بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمة للمواطنين، مطالبا وزارة الصحة بالكشف عن أسباب عدم تشغيل المبنى حتى الآن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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