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تكريم 160 معلمًا ومعلمة من إدارتي ملوي ديرمواس بالمنيا - أخبار كلمتك

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تكريم 160 معلمًا ومعلمة من إدارتي ملوي ديرمواس بالمنيا - أخبار كلمتك

تكريم 160 معلمًا ومعلمة من إدارتي ملوي ديرمواس بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً -  نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب حفل تكريم للمعلمين المثاليين المرشحين من خلال الإدارات التعليمية بملوي ديرمواس، وجاء ذلك تحت رعاية خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

 

حفل تكريم للمعلمين المثاليين 

 وحضر الحفل أيمن عطا أمين النقابة،  سلامة صدقي، أمين الصندوق،  والمهندس محمد أحمد عبد السميع، مدير عام إدارة ملوي التعليمية، وحسين عباس رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بديرمواس، والشيخ نصر الدين محمد رئيس لجنة الخطاب الديني، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية وأعضاء اللجان النقابية إضافة إلى لفيف من الضيوف.

 

إدارة ملوي التعليمية

في كلمته، هنأ حمادة النقيب جميع المكرمين، معبرًا عن تقديره لدورهم الرائد في العملية التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وأوضح " حمادة " أن دور المعلم في بناء الأجيال لا يقل أهمية عن أي دور في المجتمع، فهو صانع العقول ومهندس المستقبل، ومعلمونا اليوم أثبتوا أن الجهد والمثابرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياتنا وحياة أبنائنا الطلبة.

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 ووجه شكره للإدارات التعليمية التي رشحت هؤلاء النماذج المشرفة، ولكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الحفل،  مشيرًا أن النقابة دائما هى  الداعم الأول للمعلم، والمدافع عن حقوقه.


وأشاد الحضور بجهود مجلس النقابة الفرعية لتنظيم هذه الفعالية، معربين عن سعادتهم بهذا التقدير الذي يعكس مكانة المعلم في المجتمع.

وتم تكريم 160 معلمًا ومعلمة من إدارتي ملوي وديرمواس،  بتقديم شهادات التقدير لهم في لفتة تعكس تقدير النقابة لجهود المعلمين ودورهم في بناء مستقبل الأجيال.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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