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التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً -  كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط تقييم امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي 2024-2025.

 

امتحانات شهر نوفمبر

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

 أصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من القرارات وضوابط لتنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين أرقام ١٣٦، ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

 

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بما يلى:

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس ( الرسمي - الرسمي لغات -الخاص بأنواعه).

 

-يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد 
-يكون تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

-يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية. 


-تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

 

-تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الأجازات الرسمية. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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