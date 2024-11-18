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«التعليم» تحدد ضوابط الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحدد ضوابط الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد ضوابط الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:42 صباحاً - العمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025، وذلك ضمن الاستعداد لعقد الامتحانات.

ضوابط الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 بنوعياتها المختلفة «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي».

العمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وتضمن الخطاب، ضوابط الترشح للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية 2025، وجاءت كالتالي:

- استيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم.

- استيفاء صحيفة الأحوال من موقع الوزارة البوابة الإلكترونية وفقًا للضوابط التالية:

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

- ألا يكون مرشحًا للعمل في مراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

شروط الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم التنبيه على كافة العاملين المنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025، ليس اختياريًا بل على كل من تنطبق عليه الشروط، حيث يعد العمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 واجب وطني، وتكليف رسمي، ويتم مراعاة التالي:

- موافاة الوزارة بكشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف.

- موافاة الوزارة بنسخة من هذه الكشوف Soft Copy على أسطوانة ضوئية CD.

- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال.

- تقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حده على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني.

- لتسليمها إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية شهر ديسمبر.2024

- تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط.

العمل بكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

- تسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة موانع بدون أسباب قانونية.

- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم.

- لا يعتد بإقرار الموانع أو صحيفة الأحوال، غير المعتمدين بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام.

- سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق.

فئات المرشحين للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وشددت الوزارة، على أن يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية:

- موجه عام.

- موجه أول.

- موجه.

- مدير إدارة.

- مدير مرحلة مدير مدرسة.

- كبير معلمين.

- معلم خبير.

- معلم أول أ.

- رئيس قسم.

- وكيل أ.

- وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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