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الأوقاف تعقد 100 ندوة علمية كبرى بعنوان "الأضرار المجتمعية للمقامرة الإلكترونية" - أخبار كلمتك

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الأوقاف تعقد 100 ندوة علمية كبرى بعنوان "الأضرار المجتمعية للمقامرة الإلكترونية" - أخبار كلمتك

الأوقاف تعقد 100 ندوة علمية كبرى بعنوان "الأضرار المجتمعية للمقامرة الإلكترونية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:08 صباحاً - الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 07:00 ص 11/18/2024 7:00:45 AM

وزارة الأوقاف، كلمتك
وزارة الأوقاف، كلمتك

تعقد وزارة الأوقاف (100) ندوة علمية اليوم الإثنين بعنوان "الأضرار المجتمعية للمقامرة الإلكترونية"، بعد صلاة المغرب.

جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي لكل مظاهر الانحرافات

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي لكل مظاهر الانحرافات السلوكية والعقدية، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، إذ إن أضرار المقامرة ومخاطرها بكل صورها تشكل خطرًا على الفرد المجتمع، وقد حذرنا القرآن الكريم منها، إذ يقول سبحانه: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".

الأوقاف: القمار الإلكتروني يشكل خطورة متزايدة في زمننا الحالي

لذلك، تؤكد وزارة الأوقاف أن القمار الإلكتروني يشكل خطورة متزايدة في زمننا الحالي، إذ يتسلل إلى حياة الكثيرين تسللًا خفيًا عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، ويتخذ أشكالًا متنوعة تخدع الناس وتستدرجهم للوقوع في فخه، فبعض الألعاب الإلكترونية تصمم على أسس المراهنة والمخاطرة، ما يجعل اللاعبين يشعرون أنهم قد يحصلون على مكاسب سريعة بجهد قليل، وهو ما يدفع البعض إلى صرف مبالغ مالية كبيرة، ظنًّا منهم أن النجاح قريب، وهذا الإغراء يخفي وراءه خسائر فادحة، لأن الأمر ينتهي بالبعض بالغرق في الديون، ومهددين بضياع ممتلكاتهم وأموالهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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