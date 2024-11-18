نجيب ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم الأكبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:12 صباحاً - علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الجدل الذي أثير بشأن انتشار فيديو يتضمن مشاهد لبعض الفنيين الذين يقومون بأعمال صيانة بالهرم الأكبر مستخدمين الفؤوس وآلات حادة.

وأعاد ساويرس نشر بيان وزارة السياحة والآثار حول الموضوع وعلق قائلا: "ليس لنا دخل بذلك!!".

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد كشفت حقيقة الفيديو المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالًا تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر “خوفو” بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

حقيقة هدم الهرم الأكبر بالجيزة

أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدمًا، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة “مونة” غير أثرية، تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.



وأضافت الوزارة أن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليًا، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

صيانة وترميم المواقع الأثرية



وأكدت الوزارة التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

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