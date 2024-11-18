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الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:37 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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