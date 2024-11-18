الحكومة تكشف مستهدفها بشأن الدين الخارجي والاقتراض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:32 صباحاً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع الانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانًا سيتم طرحهم في المستقبل.



الطروحات الحكومية

وأشار خلال برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “TEN”، إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وهناك دراسة لكل كيان يتم طرحه، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.



الحكومة: نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض



وعقب المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلًا: "هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية".



ولفت إلى أن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا.

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تراجع الدين الخارجي



ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة، أعلن عن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقًا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

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