إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - أتاحت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

حج الجمعيات الأهلية 2025

ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

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طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025 , وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على «طلب حج جمعيات إنترنت».

- تظهر قائمة بالشروط والأحكام التي يقر بها المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446 هـ / 2025، والتعليمات المطلوبة.

- يجب على المتقدم الاطلاع عليها جيدا والإقرار بصحة البيانات المُدرجة باستمارة طلب الحج، وبها مستويات الحج الثلاثة الأول وهو 5 نجوم والثاني أ والثالث ب.

- ثم الضغط على التالي، ويختار مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها والإدارة والجمعية ومستوى الرحلة

_ ثم الضغط على كلمة «التالي».

- ثم الضغط على التالي وتسجيل البيانات المطلوبة، (الرقم القومي، واختبار التحقق)

_ الضغط على كلمة التالي ليبدأ بعد ذلك تدوين باقي البيانات المطلوبة.

إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج

حج الجمعيات الأهلية 2025، وعن إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج تضمنت ما يلي:

_يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج

_التقديم يتم بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختص

_ في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

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