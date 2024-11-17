الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن زخة شهب الأسديات تزين السماء وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة، وتشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة، حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوث هذه الذروة.

زخة شهب الأسديات تزين السماء

وتنتج شهب الأسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب (تمبل - تتل) الذي تم اكتشافه عام 1865.

وتتكون هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر.

وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء..

ويشرق القمر يوم 19 نوفمبر في الـ 8:35 مساء تقريبا في هذا اليوم مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..

اقتران القمر والمريخ وخلية النحل

ويشرق القمر 20 أكتوبر في الـ 9:30 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)..

وفي نفس الوقت، نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان،و لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير..

علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة.. وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

وعموما يُرى الاقتران الثنائي (القمر والمريخ) بالعين المجردة السليمة، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

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