سجاد أذربيجاني يحكي قصة المناخ في COP29 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:51 مساءً - في خطوة مبتكرة تعكس الارتباط العميق بين الفن والحفاظ على البيئة، تم الكشف عن معرض فريد من نوعه للسجاد في مؤتمر الأطراف COP29، هذا المعرض، الذي يقام في قلب الحدث العالمي، يقدم مجموعة من السجاد المصمم خصيصًا ليعكس تحديات التغير المناخي العالمية.

تحت عنوان "تحديات المناخ العالمية"، تم نسج هذه التحف الفنية الفريدة من قبل حِرفيات أذربيجانيات ماهرات، وتمكن المنظمون من تقديم معرض يجمع بين التراث الثقافي الأذربيجاني الغني وقضايا البيئة الملحة التي تواجه العالم.

وتزينت المناطق الزرقاء والخضراء في استاد باكو، مقر انعقاد المؤتمر، بهذه السجادات التي تحمل رسائل واضحة حول أهمية العمل المناخي، وكانت كل قطعة من هذه السجادات هي بمثابة لوحة فنية تحكي قصة مختلفة عن التغير المناخي، وتدعو إلى التكاتف والعمل المشترك لحماية كوكبنا.

أهمية معرض السجاد بمؤتمر المناخ cop29

يقدم المعرض نموذجًا رائعًا لكيفية دمج الفن في حملات التوعية البيئية، مما يجعل الرسائل أكثر جاذبية وسهولة في الفهم، كما أنه يعكس المهارات الفنية العالية للحرفيات الأذربيجانيات، ويبرز دور المرأة في المجتمع والحفاظ على التراث الثقافي.



و يساهم المعرض أيضا في تعزيز الوعي بقضايا التغير المناخي، ويدعو المشاركين في المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة هذه التحديات.

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