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مستحقات دانة غاز تعطل حفر 11 بئرا بتروليا جديدا - أخبار كلمتك

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مستحقات دانة غاز تعطل حفر 11 بئرا بتروليا جديدا - أخبار كلمتك

مستحقات دانة غاز تعطل حفر 11 بئرا بتروليا جديدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - صادق مجلس النواب المصري في مطلع يونيو على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة، والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسّنة.

 

التزام دانة غاز بحفر 11 بئرا بتروليا جديدا 

 وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم دانة غاز بتنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي، يتضمن حفر 11 بئرًا. ومن المتوقع أن يؤدي برنامج العمل هذا، الذي ستستثمر الشركة من خلاله  نحو 100 مليون دولار، إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز. 

ومن شأن ذلك تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الشركة وتحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة. 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي كميات الغاز الإضافية إلى تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة البترول جاهدة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وذلك لزيادة الإنتاج وتقليل استيراد المواد البترولية من الخارج تترك وزارة البترول مستحقات دانة غاز بدون حل 

سداد 24 مليون دولار يساعد في استكمال حفر آبار جديدة 

وطلبت دانة غاز من وزارة البترول تسديد مبلغ 24 مليون دولار من إجمالي مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، وقد تعهدت الشركة بإعادة استثمار كامل هذا المبلغ في مصر. وبدون هذه الدفعة، لن تتمكن الشركة من المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج. 

وتعمل دانة غاز حاليًا بشكل وثيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، بما يمكن الطرفين من المساهمة في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في قطاع الطاقة وزيادة إنتاجها من الغاز.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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