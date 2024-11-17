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نشطاء بيئيون يدشنون تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop29 (صور) - أخبار كلمتك

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نشطاء بيئيون يدشنون تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop29 (صور) - أخبار كلمتك

نشطاء بيئيون يدشنون تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop29 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:24 مساءً -  يشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو حراكًا مناخيًا واسعًا، حيث تتجمع قادة العالم والنشطاء البيئيون وخبراء المناخ لمناقشة سبل مواجهة التحديات المناخية الملحة.

ويمثل مؤتمر COP29 منصة فريدة من نوعها حيث يتم الاستماع إلى جميع الأصوات والآراء، مما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة لمواجهة تغير المناخ، وتؤكد هذه المشاركة الواسعة على أهمية التعاون الدولي والتضامن العالمي في مواجهة هذا التحدي المشترك.

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تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop29 

وفي ظل هذا الحراك الدولي، قام نشطاء بيئيون من مختلف أنحاء العالم بتنظيم تظاهرات سلمية للتعبير عن قلقهم إزاء التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة. 

وطالب المتظاهرون قادة العالم باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استخدام الوقود الأحفوري والالتزام بتعهداتهم السابقة للحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة.

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وتتزايد الدعوات خلال المؤتمر إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ. كما يشدد المشاركون على أهمية وضع سياسات مناخية طموحة وفعالة لضمان حماية كوكبنا للأجيال القادمة.

أهمية مؤتمر COP29

ويعتبر مؤتمر COP29 محطة فارقة في مسيرة مكافحة تغير المناخ، حيث يتيح الفرصة للدول والأطراف المعنية بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ ووضع خطط طموحة جديدة للحد من الاحتباس الحراري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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