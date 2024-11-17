الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة الطقس في الإسكندرية.. انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة الطقس في الإسكندرية.. انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

حالة الطقس في الإسكندرية.. انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - طقس الإسكندرية.. تشهد الإسكندرية حالة من الطقس المتقلب، تزامنًا مع نوة المكنسة التي ضربت السواحل الشمالية أمس، ومن المتوقع ان تستمر خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية، ليسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس الإسكندرية اليوم

الطقس في الإسكندرية

وحذرت الهيئة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والشواطئ الشمالية للدلتا، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و55 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

طقس الإسكندرية

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

طقس الإسكندرية

وتحدثت لـ الأسبوع، قائلة إن الإسكندرية ستشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 نوفمبر2024.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على الأماكن الساحلية، ومنها محافظة الإسكندرية.

طقس الإسكندرية

أحوال الطقس في الإسكندرية

وتوقعت استمرار سقوط تلك الأمطار حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم، وذلك نتيجة لوجود امتداد لمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا التي يعمل على سقوط أمطار، دون أن يؤثر ذلك على أعمال الأنشطة اليومية.

هل تشهد مصر ظواهر خطيرة في الأيام المقبلة؟.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس

مائل للبرودة ليلا معتدل نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

معتدل نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تفاصيل برنامج عمل السيسي في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق