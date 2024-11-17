حالة الطقس في الإسكندرية.. انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - طقس الإسكندرية.. تشهد الإسكندرية حالة من الطقس المتقلب، تزامنًا مع نوة المكنسة التي ضربت السواحل الشمالية أمس، ومن المتوقع ان تستمر خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية، ليسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

الطقس في الإسكندرية

وحذرت الهيئة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والشواطئ الشمالية للدلتا، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و55 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

طقس الإسكندرية

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

وتحدثت لـ الأسبوع، قائلة إن الإسكندرية ستشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 نوفمبر2024.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على الأماكن الساحلية، ومنها محافظة الإسكندرية.

أحوال الطقس في الإسكندرية

وتوقعت استمرار سقوط تلك الأمطار حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم، وذلك نتيجة لوجود امتداد لمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا التي يعمل على سقوط أمطار، دون أن يؤثر ذلك على أعمال الأنشطة اليومية.