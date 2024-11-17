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رئيس قطاع الاَثارعن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول - أخبار كلمتك

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رئيس قطاع الاَثارعن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الاَثارعن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - فيديو تكسير الهرم، قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية، إنه سيتم محاسبة المفتش المسئول عن إجراء عملية تغيير كابلات الكهرباء بالهرم الأكبر “خوفو” بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

صورة مسيئة لمصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن صورة تكسير “المونة” بأحجار الهرم الأكبر مرفوضة تماما لا يقبلها أحد خاصة انها تعطي صورة سلبية مع توافد السائحين.

محاسبة المسئولين عن واقعة تكسير الهرم

وتابع:"سيتم محاسبة المسئولين عن واقعة التكسير في الهرم الأكبر، بس إحنا كنا بنغير شبكة الكهرباء والإضاءة ولم نتمكن من عمل حواجز نظرا لطبيعة المنطقة وتوافد الزائرين".

عملية التكسير في الهرم الأكبر، كلمتك
عملية التكسير في الهرم الأكبر، كلمتك

 
وأوضح:"لا نستطيع إزالة الأسمنت و"المونة" إلا بهذه الطريقة، ونؤكد  أنه لا يوجد مساس أو تفاعل مع جسم الهرم".


المادة التي تم تكسيرها في جسم الهرم الأكبر

وأكد: أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الآثار المترتبة على أعمال الصيانة بالهرم، وأكدت أنه تم التعامل مع “المونة الأسمنتية غير الأثرية” بعيدا عن جسم وأحجار الهرم.

أعمال الصيانة بالأهرامات

وأشار: يتم استخدام كابل كهربائي للوصول إلي غرفة الملك بالهرم، وأعمال الصيانة الدورية للهرم تتم في النهار لإتاحة الإضاءة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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