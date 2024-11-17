أستاذ استشعار عن بعد يكشف مفاجأة صادمة بشأن درجة حرارة الأرض نهاية القرن الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - دق الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بأمريكا، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”: العقد الحالي هو أكثر العقود على مر التاريخ والعصور في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع درجة حرارة الأرض لـ 3 أو 4 درجات، وهذا يعني زيادة درجات الحرارة في بعض مناطق كوكب الأرض لأكثر من 10 درجات مئوية ما يؤدي الي التصحر والجفاف والجفاف الممتد وظواهر بيئية عنيفة تؤثر على الزراعة وحياة الناس.

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ولفت إلى أن العالم حاليا يناقش عملية التمويل المناخي حتى لا تتعدى درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بنهاية القرن الحالي.

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