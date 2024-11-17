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شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة فضيلته.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد بادر بإرسال برقية عزاء في يوم الوفاة نفسه، كما أناب وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء في مقر منزل عائلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، ضم نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطوة تعكس أواصر المحبة والإخاء التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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