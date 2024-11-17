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آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

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آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتلقي طلبات العمل والمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في كافة المحافظات.

آخر موعد للتسجيل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن آخر موعد لتلقي طلبات العمل والمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، حيث يتم فتح باب التقديم يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 من نفس الشهر.

الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم التقديم للترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من خلال طبع استمارة الترشح المرفقة واعتمادها، وإرفاق المستندات المطلوبة «صورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الأحوال حديثة»، وتسليمها للمديرية التابع لها.

مقابلات المقبولين في امتحانات الدبلومات الفنية 2025

على أن تعقد المديريات التعليمية، إجراء المقابلات للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان في امتحانات الدبلومات الفنية 2025، من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، وتستمر المقابلات لمدة يوم، ليكون آخر يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر.

الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

شروط التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

- بالنسبة لرئيس اللجنة، يجب الحصول على مؤهل عالي ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني «تجاري - فندقي - زراعي صناعي».

- أن يكون كل من «رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة» شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول علب الأقل».

- الحصول على تقدير «ممتاز» بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية.

- الحصول على تقدير «كفاء» للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم «حجرة» أو وكيل قسم «حجرة».

- يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة، وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية.

- مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- يجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة.

- أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش قبل 31 ديسمبر.

- الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان.

- الترشيح من قبل الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني من خارج القطاعات إذا تطلب الأمر ذلك.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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