مدبولي يشهد تجربة عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات بمعرض Cairo ICT - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - خلال جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار"The Next Wave "، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".



إتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة

وخلال تواجد رئيس الوزراء بحناح البنك المركزي، شرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، تفاصيل إجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما عرض فيديو مختصر عن جهود البنك المركزي في التحول الرقمي في الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حول الجهود المبذولة لتطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ من أجل بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسير وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.





وقدم الدكتور محمد فريد عرضًا تقديميًّا تطرق خلاله إلى مختلف الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعي الشركات الناشئة التي تمتلك حلولًا وأفكارًا رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

ولفت الدكتور محمد فريد إلى ان الهيئة تشارك في المعرض كذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها كشركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور (iScore)؛ حيث تم عرض موجز حول ما تم تنفيذه من خطة التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وخلال ذلك تم استعراض نبذة عن المنتجات الجديدة ومنها منصة الإنذار المبكر للمخاطر الائتمانية ومنصة تحليل الأسواق المالية ومنصة الربط التكنولوجي لقواعد البيانات الحكومية من خلال المحول القومي للبيانات لميكنة الخدمات المالية.



ويضم المعرض أيضا جناح مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التي تشارك تحت شعار "الممكن الرقمي لإتاحة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي"، والتي تستعرض من خلاله سبل التمكين الرقمي التي تقدمها المجموعة للقطاعات الحكومية المختلفة والداعمة للاقتصاد الرقمي؛ في قطاعات: المالية، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الحكومية والخدمات البنكية.



وتركز المجموعة، من خلال مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر AIDC، على استثماراتها المختلفة في البنية التكنولوجية ومجالات الحوسبة السحابية وما وصلت إليه من تطورات، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

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