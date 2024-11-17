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الأوقاف تحدد موعد بدء اختبارات التصفية الأولى "التحريرية" لمسابقة الإيفاد - أخبار كلمتك

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الأوقاف تحدد موعد بدء اختبارات التصفية الأولى "التحريرية" لمسابقة الإيفاد - أخبار كلمتك

الأوقاف تحدد موعد بدء اختبارات التصفية الأولى "التحريرية" لمسابقة الإيفاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 02:30 م 11/17/2024 2:30:32 PM

وزارة الأوقاف، كلمتك
وزارة الأوقاف، كلمتك
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة إيفاد (المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام ـ تنزانيا) ٢٠٢٤م.

وقد أعلنت الوزارة أن الاختبار سيكون بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء الموافق: 20 من نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

مسابقة إيفاد (المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام ـ تنزانيا) 


فيما نبهت الوزارة على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها، وأنه لن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد. 

 

الأوقاف تعلن بدء اختبارات التصفية الأولى (التحريرية) لمسابقة الإيفاد


وقد أكدت وزارة الأوقاف على أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها. وأسماء المتقدمين للمسابقة كالآتي:
1- إبراهيم أحمد صادق حسين
2- أحمد عبد الله على محمد
3- أحمد عبد الصبور أحمد محمد
4- احمد كمال عبد الحليم على 
5- أسامة عبد الرحمن عبد السميع
6- أسلام محمد عبد المنعم اللقاني
7- إبراهيم السيد محمد إبراهيم
8- إبراهيم حسين محفوظ حسن
9- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم
10- احمد مصطفى محمد الخولى
11- باسم محمد يوسف عبد القادر
12- بسمة جمال السيد سلامة 
13- حسن محمد حسن على
14- حسنى محمد باتع مرعى
15- شريف عبد السلام أحمد خليفة
16- عمر حجازي عبد النبي احمد
17- محمد أحمد سيد محمد
18- محمد احمد محمد محمد حسن
19- محمد السيد عطية السيد
20- محمد حسين نصر حسين
21- محمد سعدى شافعي
22- محمد سعيد محمد على شحاتة
23- محمد عبد السيد يحيى 
24- محمد عبد الله السيد عبد الله
25- محمد على محمد عبد المجيد
26- محمد فريد السيد عبد الفتاح الخولى
27- محمد محسن محمد حسين
28- محمد محمود مصطفى محمد شريف
29- محمود محمد حسن على 
30- هاني محمد أحمد محمد
31- ياسر مصطفى السيد العقاد
32- فتح الله بهجت فهمي سليمان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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