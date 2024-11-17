باستثمارات 46 مليار جنيه.. «أربن لينز» الكويتية تعلن عن 6 مشروعات عقارية بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أطلقت شركة« أربن لينز» الكويتية للتطوير العقاري مشروع «NOI Residence أحدث مشروعاتها السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 46 فدانًا.

من جانبه قال المهندس فادي عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة خلال عامين فقط من دخولها السوق المصرية لديها 6 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالى 46 مليار جنيه، مضيفا أن مشروعات الشركة موزعة بين التصميم والطرح وبدء الإنشاءات لبعضها، والبعض الآخر تحت التصميم أو تحت الطرح أو في مرحلة الإنشاءات.

ولفت فادي إلى أن الشركة منذ عملها بالسوق المصرية أطلقت سلسلة من المشاريع الرائدة في مواقع رئيسية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن المشروع يتماشى مع نهج الشركة الأم التي تمتلك 36 عامًا من الخبرة بالسوق الخليجية، ودشنت أكثر من 100 مشروع وأكثر من 20 برجًا، و3 مدن.

وأكد أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وهو الأعلى عائدًا بين الاستثمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في تصدير العقار في ظل الرغبة الواضحة من قبل العملاء العرب بتملك وحدات عقارية بالسوق المصرية، وهو ما تظهره المبيعات في الشهور الأخيرة بوضوح.