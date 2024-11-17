إتاحة مرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - كشفت وزارة التضامن عن تفاصيل إتاحة مرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، تزامنا مع قرب انتهاء عام 2024 وقرب بدء العام الجديد.

تفاصيل إتاحة مرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية

أتاحت المؤسسة القومية لتيسير الحج النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافقين» من أحد الأقارب.

وتقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمع طلبات الحج من الراغبين في أداء الفريضة، وبعد التأكد من صحة البيانات المقدمة، تقوم بتوقيعها وتقديمها للجهة المختصة.

وتقع على عاتق هذه الجمعيات والمؤسسات مسؤولية التأكد من أهلية المتقدمين طبياً وقانونياً، وإلا تعرضت لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج من خلال الضغط هنا.

بعد قيام المتقدمين بسداد الرسوم المقررة إلكترونياً وفقاً للآليات التي حددتها وزارة الداخلية، يتم تحويل الطلب إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة لدراسة صحة البيانات المدخلة، وفي حال ثبت عدم صحة أي من البيانات، تقوم المديرية بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك، وبالتالي يعتبر الطلب مرفوضاً.