الأسبوع المقبل.. موعد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تستمر امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل لمدة أسبوع.

مقررات امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المقررات الدراسية التي تم تدريسها من بعد امتحانات أكتوبر وحتى موعد عقد امتحانات نوفمبر، حيث تستهدف قياس نواتج التعلم لدى الطلاب في مقررات هذه الفترة.

طريقة عقد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي والابتدائي

وأضافت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت المدرسي للطلاب المستلمين للتابلت والمتصلين بشبكة انترنت المدرسة، كما يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل من قبل المعلم.

مدة عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تحديد مدة عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة، حيث يتم تخصيص فترة كاملة للمواد التي تحتاج وقت كبير، وتخصيص نصف فترة دراسية للمواد الصغيرة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

- على المديريات والإدارات مراعاة الإجازات الرسمية في جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.