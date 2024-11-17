وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. مواعيد وأماكن السحب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. مواعيد وأماكن السحب - أخبار كلمتك

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. مواعيد وأماكن السحب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفلصنا ساعات قليلة على فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، بعدد 78730 وحدة سكنية، ومساحات تتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا، لذلك تكثر عمليات البحث عن موعد طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان، موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024، ومن المقرر أن بداية من غدا الاثنين 18 نوفمبر 2024، وذلك الموعد للمواطنين ذوي الهمم.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ومن المقرر أن يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بالنسبة لكافة المواطنين، بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

تبدأ وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، في طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024 للأشخاص من محدودي الدخل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن سحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

وتوفر وزارة الإسكان إمكانية التقديم لحجز هذه الوحدات من خلال مكاتب البريد الموزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمية من 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا، بينما تعمل بعض المكاتب في فترات مسائية أيضًا.

شقق الإسكان الاجتماعي

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

وتتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي من 75 مترًا إلى 90 مترًا، وذلك بإجمالي عدد شقق 78730 وحدة سكنية في العديد من المحافظات والمدن الجديدة، التي جاءت كما يلي: «أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، طيبة الجديدة، برج العرب الجديدة، غرب قنا، السادات، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة».

اقرأ أيضاً
لذوي الهمم.. أماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وموعد الحجز

لـ محدودي الدخل.. كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وموعد الطرح

احصل على شقة بـ20 ألف جنيه.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"معلومات الوزراء" يرصد مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق