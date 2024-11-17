كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. مواعيد وأماكن السحب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفلصنا ساعات قليلة على فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، بعدد 78730 وحدة سكنية، ومساحات تتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا، لذلك تكثر عمليات البحث عن موعد طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان، موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024، ومن المقرر أن بداية من غدا الاثنين 18 نوفمبر 2024، وذلك الموعد للمواطنين ذوي الهمم.

ومن المقرر أن يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بالنسبة لكافة المواطنين، بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

تبدأ وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، في طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024 للأشخاص من محدودي الدخل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أماكن سحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

وتوفر وزارة الإسكان إمكانية التقديم لحجز هذه الوحدات من خلال مكاتب البريد الموزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمية من 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا، بينما تعمل بعض المكاتب في فترات مسائية أيضًا.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

وتتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي من 75 مترًا إلى 90 مترًا، وذلك بإجمالي عدد شقق 78730 وحدة سكنية في العديد من المحافظات والمدن الجديدة، التي جاءت كما يلي: «أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، طيبة الجديدة، برج العرب الجديدة، غرب قنا، السادات، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة».