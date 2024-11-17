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استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

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استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب المشترك «السهم الثاقب»، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عددًا من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف المخططة بهدف توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة، وكذا قيام عناصر من قوات المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والاقتحام للأهداف الحيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية مهمة الإغارة على هدف ساحلي بهدف القضاء على العناصر المعادية والسيطرة عليه، فضلاً عن تنفيذ القوات المشاركة العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتي عكست المستوى الراقي في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.

مراحل التدريب المقبلة للقوات المسلحة المصرية والسعودية

ومن المنتظر أن تشهد مراحل التدريب المقبلة تنفيذ عددًا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي لمهاجمة الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط لإدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والسعودية.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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